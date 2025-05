Le club de pétanque de Saint Loup de Varennes met à l’honneur ses jeunes pétanqueurs

Les juniors qualifiés pour les championnats de France !

Fort de ses 84 licenciés le club de pétanque de Saint Loup de Varennes présidé par Arnaud Giacomin assisté des membres du bureau et de quelques licenciés, avait organisé une réception le mercredi 14 mai à 18 heures 30, afin de mettre à l’honneur les jeunes licenciés du club qui se sont illustrés, soit lors des Championnats de Saône et Loire, soit lors des Championnat de Bourgogne Franche Comté.

En tout ce sont 6 jeunes du club qui ont reçu une récompense (bons cadeaux) pour leur performance.

La catégorie cadet tout d’abord avec les jeunes Gabriel Oudard, Flavio Corona et Raphael Brussier, Vice-champion de Saône et Loire, en photographie avec leur entraineur Charly Bouhot ( à gauche et leur président à droite).

L’équipe des juniors composée de Max et Tom Duclos et Mathis Bourgeois (De droite à gauche Max Tom et Mathis), Champion de Saône-et-Loire et de Bourgogne Franche Comté et qualifiés pour les Championnats de France qui se dérouleront du 12 au 14 juillet.

A noter aussi les performances de Tom Duclos Champion de Saône et Loire 2023, Champion de Bourgogne 2024 qualifié à st Florentin dans l’Yonne pour le championnat de France à Pontarlier en triplette. Il devient le premier jeune joueur de la société à être qualifié à un championnat de France. Egalement qualifié pour le championnat de tir qui se déroulera le 8 juin 2025.

Félicitations à ce club de pétanque de Saint Loup de Varennes très bien structuré, qui possède 4 équipe de vétérans, 1 équipe féminine, 3 équipes séniors dans les championnats de Saône-et-Loire (1ère, 2ème et 4ème division) et qui intègre parfaitement la formation des jeunes.

J.P.B