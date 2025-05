L’Agence CBF Conseils Immobilier a fêté son premier anniversaire d’existence sur Chalon-sur-Saône

Le photoreportage info-chalon.com

L’agence immobilière chalonnaise CBF conseils immobilier sise 21 rue de la Banque à Chalon-sur-Saône a fêté son 1er anniversaire sur l’agglomération de Chalon.

Aussi, ses responsables Fortunato Fontana (responsable et manager des équipes de Chalon-sur-Saône et du Creusot) et Loïc Combret (Fondateur de CBF) assistés de l’équipe locale de Chalon avaient décidé ce jeudi 15 mai à partir de 18 h 30 d’inviter les clients de l’agence afin de partager un buffet de l’amitié.

Pour information, cette agence s’adresse à toute personne qui a un projet immobilier, achat, vente, acquisition, concession. Elle accompagne ses clients depuis la mise en vente jusqu’à la signature définitive chez le notaire. Cela concerne aussi bien l’achat et la location de maisons ou d’appartements ainsi que dans la location de locaux.

L’agence est ouverte de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi, samedi (sur rendez-vous). Renseignements au 03 85 57 28 48.

J.P.B