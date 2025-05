Le Nouveau salon de coiffure En Harmony a été inauguré !

Animée par Team Anim DJ, et ponctuée de moments de partage autour d’un cocktail dinatoire, la soirée d’inauguration du Salon de Coiffure En Harmony, situé dans la galerie commerciale de La Thalie, a eu lieu ce jeudi 15 mai 2025.

Les invités, venus en nombre, ont pu profiter d’un accueil personnalisé, d’un petit sachet cadeau, et découvrir ce tout nouvel espace dédié à la beauté capillaire et au bien-être.



Un lieu moderne, cosy et apaisant, où chaque détail a été pensé pour procurer une expérience unique lors des prestations de coiffure et soins Hair Spa inspirés des techniques japonaises.



Le salon de coiffure En Harmony ouvre officiellement ce samedi 17 mai pour offrir le meilleur en termes de coupe tendance, brushing parfait, soin revitalisant…entretient de barbe… moment de relaxation… L’équipe de professionnels passionnés est fin prête pour vous accueillir ! Alors n'hésitez pas à prendre rdv CLIQUEZ LÀ



En Harmony - CC La Thalie - rue des Poilus d’Orient - 71100 Chalon/Saône

03 85 44 77 13