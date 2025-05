LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le dernier message d'Arnaud Sanvert (RN) avant la clôture de la campagne du 1er tour

Chers habitants de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire,

La campagne touche à sa fin, et je tiens à vous adresser un message de confiance et d’optimisme. Depuis 8 mois, j’ai arpenté chaque village, chaque quartier, écouté vos préoccupations, et je suis plus que jamais convaincu que nous avons un véritable potentiel pour redonner à notre territoire la place qu’il mérite dans la France de demain.

Vous avez envoyé un signal clair en juillet dernier : avec plus de 22 000 voix dont 4 000 d’avance sur la candidate LFI, vous avez élu un candidat qui porte haut la volontée de rompre avec les politiques passées. M’avoir élu, c’est avoir donner à notre circonscription une voix forte, qui défendra sans compromis la souveraineté de notre pays, la sécurité de nos familles, et la prospérité de nos entreprises.

Notre candidature, avec Pauline, c’est celle d’un projet ambitieux pour nos emplois, pour notre jeunesse, pour nos aînés. C’est une candidature de terrain, de conviction, qui n’a qu’un seul objectif : défendre nos intérêts et ceux de la France et des Français. Nous devons faire face à un monde qui change rapidement, et il est temps de reprendre les rênes de notre destin.

Ce dimanche, le choix que vous ferez déterminera la direction que prendra notre circonscription. Je vous appelle à un sursaut patriotique, à un rassemblement autour de notre vision d’une France forte, respectueuse de ses traditions, et fière de son avenir. Nous avons le pouvoir de transformer notre territoire, et ce changement commence avec vous, aujourd'hui, par votre vote.

Ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre de notre histoire. Faisons de cette élection législative partielle un moment décisif pour notre circonscription.

Je compte sur vous, rien ne peut arrêter un peuple qui c’est remis à espérer.



Arnaud SANVERT, votre candidat RN.

Pauline HUMBERT, remplaçante.