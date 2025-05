LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le dernier message de Clément Mugnier (PS) avant la clôture de campagne du 1er tour

À deux jours du premier tour de la législative partielle dans la 5ᵉ circonscription de Saône et Loire, Clément Mugnier, juriste de formation et militant socialiste, souhaite incarner ce qu’il appelle un « député utile ». Confronté à l’évidence d’une Assemblée où la gauche restera minoritaire, il fait du consensus non une capitulation, mais la condition sine qua non de toute victoire concrète. Son projet, de gauche affirmé et précis, vise à relancer les services publics, rétablir la justice sociale et fiscale, sécuriser le droit à la fin de vie et, plus largement, rétablir la confiance entre élus et citoyens.

Relancer la santé en zones rurales



Dans sa permanence chalonnaise, Clément Mugnier détaille sa stratégie pour les hôpitaux menacés de fermeture. « La désertification médicale n’est pas une fatalité », répète t il, plaidant pour une régulation stricte de l’installation des praticiens : aides financières ciblées, soutien logistique aux jeunes médecins, stages délocalisés. Il enchaîne sur la tarification à l’activité, qu’il juge toxique : « En favorisant la course aux actes, la T2A épuise le personnel et compromet la qualité des soins .» Il conclut sur la nécessité de revaloriser les métiers du soin, non seulement par un coup de pouce salarial, mais aussi par des passerelles formelles entre hôpitaux et structures de proximité. « La santé n’est pas une marchandise, c’est un service public », martèle t il.



Collèges : l’urgence éducative



Non loin de là, c’est l’éducation qui préoccupe le candidat. Il fustige les 5 millions d’euros que le conseil départemental, en partie piloté par un autre candidat à cette même élection, Sébastien Martin, devra retirer du budget des collèges en 2025. « Comment justifier ces coupes quand on finance la rénovation énergétique de résidences secondaires ? » lance t il. Pour Clément Mugnier, l’irréductible inégalité des chances saute aux yeux : seulement 4 % des lycéens de Saône et Loire intègrent une grande école, contre près de 16 % en Île de France. Son remède : un plan national de rénovation de l’école républicaine, financé par une refonte de la fiscalité et la réorientation des dépenses non prioritaires. « Nous sommes égaux devant l’impôt, soyons égaux devant l’accès à nos services publics », assène t il.



Fin de vie : universel et sécurisé



Sur le sujet hautement sensible de la fin de vie, Clément Mugnier porte une ambition résolument humaniste. S’inspirant des lois belge et québécoise, il souhaite permettre à toute personne, dès lors qu’elle l’exprime librement, d’accéder à une aide active à mourir. Mais, insiste t il, « la liberté sans garde fous devient un danger ». Double avis médical, délai de réflexion, commission de contrôle indépendante, reconnaissance légale des directives anticipées, accès aux soins palliatifs partout sur le territoire… Autant de garanties qu’il juge indispensables pour que ce droit devienne « pleinement républicain : mêmes soins, mêmes droits, où que l’on vive ».



Transparence : l’enveloppe parlementaire revisitée



Enfin, pour clore son propos, Clément Mugnier révèle une ambition de démocratie locale : dès son arrivée à l’Assemblée, il reversera 1 500 euros de son indemnité à la SPA du département, avant de confier chaque mois à un comité citoyen le choix de l’association bénéficiaire suivante. « Je veux faire de mes concitoyens de véritables acteurs du mandat », explique t il. Une façon, selon lui, de restaurer la confiance dans l’engagement politique, en plaçant transparence et proximité au cœur de l’action.



Avec ce programme taillé au cordeau, Clément Mugnier entend prouver qu’une opposition minoritaire ne se limite pas à la posture d’alerte : à force de négociations ciblées et d’alliances ponctuelles, il croit pouvoir arracher des avancées tangibles, de la ruralité médicale à l’école, de la fin de vie au lien citoyen député. À l’heure du rendez vous des urnes, son pari est lancé : démontrer que, même sans majorité, l’audace et la méthode peuvent faire bouger les lignes.

Clément MUGNIER - Isabelle LOUIS

PS