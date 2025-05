LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le dernier message de Fatima Kouriche (LFI) et Damien Saley avant la clôture de campagne du 1er tour

Pour soutenir une gauche combative, votez Fatima Kouriche

Dimanche 18 mai prochain les électrices et électeurs de la 5e circonscription de Saône-et-Loire sont appelés aux urnes pour élire à nouveau la personne qui les représentera à l’Assemblée Nationale.

Cette élection est peut-être la dernière législative avant 2027, donc la dernière élection à enjeu national. C’est une occasion unique pour envoyer plusieurs messages.

Après 5 années avec le socialiste Christophe Sirugue (2012-2017) qui a soutenu le hollandisme dans ses dérives, il n’est pas question de reconfier la circonscription à un socialiste comme Clément Mugnier qui revendique cet héritage qui a conduit le PS dans le mur et n’a pas respecté l’engagement de 2024 d’une union de la gauche dans le Nouveau Front Populaire.

Après 7 années de macronisme avec les députés Gauvain (2017-2022) et Margueritte (2022-2024) qui ont soutenu la politique de Macron sans sourciller, il n’est pas question de redonner les rênes à une macroniste comme Marie-Claude Jarrot ou bien à un candidat de droite qui se rêvait ministre de Macron comme Sébastien Martin. Bonnet blanc, blanc bonnet, on connait la (non)valeur de leurs engagements.

Après quasiment 1 année avec le député Sanvert (2024-2025) élu avec la « vague Bardella », chacun a pu constater son absence du terrain, son impréparation sur tous les sujets, son incapacité à dialoguer avec les habitants qui se constate dans son choix de ne pas avoir de permanence et donc d’être nulle part. Il n’est donc pas question de lui reconfier le flambeau, ses idées mauvaises pour notre société et son inaction sur le terrain le disqualifient.

Il faut donc voter pour redonner à la Saône-et-Loire une députée de gauche qui combattra pour un programme ambitieux, des idées humanistes visant à réconcilier les Français les uns avec les autres, et qui soutiendra réellement ce territoire où elle vit depuis plus de 30 ans.

Voter Fatima Kouriche dimanche 18 mai, c’est voter POUR:

une travailleuse de terrain (ouvrière, formation d’agricultrice, aide à domicile) qui défendra les gens qui travaillent dur et veulent de meilleurs salaires à la hauteur de leurs efforts et donc un pouvoir d’achat en hausse,

une femme qui défendra les droits de toutes les autres femmes au respect, à l’égalité salariale, à la protection contre toutes les agressions qu’elles subissent,

une mère de famille qui soutiendra l’école publique dont ses enfants ont bénéficié et qui se battra pour empêcher les fermetures de classes et les fermetures d’écoles comme celles de Montagny-lès-Buxy et de Villeneuve-en-Montagne qui fermeront en 2025,

une citoyenne qui s’engagera dans le combat pour changer notre système politique comme elle l’a fait avec les gilets jaunes qui demandaient le droit au référendum d’initiative citoyenne pour redonner le pouvoir au peuple, le référendum révocatoire pour changer un élu lorsqu’il ne satisfait plus la majorité et d’autres réformes qui doivent permettre de créer une vraie démocratie,

une femme qui viendra au secours de notre système de santé et de nos soignants qui souffrent du manque de moyens comme on peut le constater dans nos hôpitaux de Montceau et de Chalon mais aussi dans nos territoires ruraux qui manquent cruellement de médecins,

une pacifiste qui luttera pour la paix en Europe et ailleurs en défendant le droit international et en étant la seule dans cette élection à dire NON à la guerre et au réarmement massif qu’on veut nous imposer comme une nécessité.

Pour toutes ces raisons et pour bien d’autres encore qui se retrouvent dans le programme du Nouveau Front Populaire, faites de cette élection du 18 mai un moment unique pour STOP à Macron et NON à l’extrême-droite, utilisez le bulletin de vote Fatima Kouriche pour accorder une voix de plus au peuple.

L’équipe de campagne NFP-LFI

Pour Fatima Kouriche et Damien Saley