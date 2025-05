L’ensemble à plectres Mandol’in Echo en concert ce samedi 17 mai au Clos Bourguignon

L’ensemble à plectres Mandol’in Echo vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de printemps ce samedi 17 mai à 17h 30 au Clos Bourguignon. A cette occasion, il fêtera son 10e anniversaire en compagnie de la Mandolinata de Genève et de la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange.

Le thème du concert sera l’opéra et au programme figureront quelques-uns des plus grands airs de Verdi, Mascagni, Bellini, Puccini, Offenbach, Moussorgski, Mozart, Rossini, et Bizet.

La salle sera ouverte au public à 17 heures. L’entrée sera de 12 € mais seulement de 8 € si vous êtes adhérent à la Confédération Musicale de France ou à l’Union des Sociétés Musicales et Chorales de Chalon. Les enfants de moins de 12ans bénéficieront de la gratuité.

Gabriel-Henri THEULOT