LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le dernier message de Sébastien Martin et Lionel Duparay avant la clôture de campagne du 1er tour

À l’issue de cette campagne, je veux m’adresser une dernière fois à toutes celles et ceux qui croient en la force de notre territoire, à son avenir, et qui, face aux difficultés du quotidien souhaitent que les choses changent. Je m’adresse à ceux qui après plus de 8 ans de macronisme en ont marre.

Notre circonscription, ce poumon économique de la Saône-et-Loire, riche d’un tissu industriel solide, d’une agriculture et d’une viticulture de qualité, de savoir-faire reconnus et d’élus engagés, doit être représenté dignement et efficacement à l’Assemblée nationale.

Vous connaissez mon bilan au Grand Chalon et au Département de Saône-et-Loire : 4 000 emplois créés, 9 usines implantées, les travaux de la RCEA, mon soutien au Centre de Santé Départemental…

Élu local utile à mon territoire et force de solutions, je veux aujourd’hui être ce député utile, car notre circonscription en a besoin.

Je serai le député du travail qui rémunère, pas celui des hausses d’impôts. Je défendrai une politique qui valorise l’effort, qui soutient la création d’emplois et ceux qui travaillent.

Je serai le député des services publics de proximité, notamment en matière de santé, et que l’on renforce la sécurité partout alors que notre sentiment est qu’elle fait aujourd’hui de plus en plus défaut.

Je serai le député des maires, des élus de nos communes et intercommunalités, parce que ce sont eux, au quotidien, qui tiennent la République debout. Je m’engage à porter leurs demandes et à simplifier les normes qui freinent l’action locale.

Je défendrai fermement les valeurs de la République : la laïcité, le respect des règles, l’égalité des droits et des devoirs.

Pour tous les enjeux qui sont les vôtres au quotidien et pour vos frustrations légitimes, des solutions existent si elles sont représentées avec force et sérieux à l’Assemblée nationale :

– l’implantation d’entreprises et la réindustrialisation pour créer des emplois qui rémunèrent,

– le soutien de nos hôpitaux de Chalon et de Montceau, ainsi que de leurs médecins et soignants,

– la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires Universitaires pour faciliter l’accueil de médecins et d’internes,

– la mise en place de circuits judiciaires courts pour que les délits commis soient réellement punis,

– la maîtrise de notre immigration avec une approche objective et sans tabou,

– l’augmentation des moyens de nos forces de l’ordre, qu’elles soient municipales ou nationales…

Face aux promesses démagogiques, je propose une voie de responsabilité, d’action et de résultats pour notre territoire. Une voie sérieuse, enracinée, républicaine est possible pour notre 5e circonscription.

Dimanche, vous pouvez faire entendre votre voix en votant pour une représentation forte, engagée et efficace, celle de Sébastien Martin et Lionel Duparay.

Sébastien Martin et Lionel Duparay

candidats de la droite et du centre