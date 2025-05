Thivolle - Renault Sodirac Chalon - Profitez d'offres exceptionnelles ce samedi ! 250 véhicules d'occasion et des offres de financement très avantageuses

Le groupe Thivolle propose à Chalon sur Saône, avenue de l'automobile, une opération unique en son genre. De nombreux cadeaux et animations sont proposés notamment ce samedi à la concession. 250 véhicules d'occasion, toutes marques et toutes motorisations sont à votre disposition.

Une opération inédite est proposée depuis jeudi à Chalon sur Saône, à la concession Renault-Sodirac du groupe Thivolle. Les « renew days » vous attendent jusqu'à samedi 18h. Ce sont 250 véhicules, toutes marques, toutes motorisations qui vous attendent. Promotions sur les véhicules, promotion sur les taux d'emprunts en partenariat avec Mobilize Financial Services | France (ex-Diac), cadeaux pour petits et grands, animations sur place, simulation de conduite et même des glaces offertes aux enfants ! C'est dire que la concession a sorti les grands moyens pour vous proposer toute une gamme de véhicules à moindre coût. Que vous recherchiez une berline élégante, un SUV polyvalent ou une voiture compacte pour la ville, nous avons le véhicule qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Pour l'occasion, la concession a mobilisé les troupes, rapatriant des conseillers clientèles des quatre coins du groupe Thivolle. Si vous cherchez un véhicule, c'est le moment où jamais !

Renault Sodirac Chalon

Z.I Chalon Sud

2 Avenue de l’Automobile

71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél : 03 85 42 85 42



Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h

Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h



PLUS D'INFOS