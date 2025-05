Chalon-sur-Saône : C’est au club de la Boule Saint Jean qu’il y a la plus importante section ‘Sport Adapté’ de Boules Lyonnaises de France

Le clin d’œil info-chalon.com

Depuis de nombreuses années, ‘La Boule Saint Jean’, 7 impasse Saint Marie à Chalon-sur-Saône, accueille une section de « Sport Adapté » qui s’est développée au fur et à mesure du temps.

Mais récemment, elle est devenue la plus importante de France avec plus de 55 licenciés de personnes en situation de handicap.

Aussi, tous les vendredis matin, soit au boulodrome (l'hiver avec photo d'archive), soit sur les terrains du club de la Boule Saint Jean, de 10 heures à 11 heures 30, ce sont de nombreux jeunes et adultes en situation de handicap qui viennent des services de l’Accueil de Jour, de l’APAJH Chalon-sur-Saône, du foyer ARCADIE de Saint-Rémy, des Papillons Blancs de Sevrey, du foyer de vie ‘Les Lauriers’ de Tournus et d’ailleurs, accompagnés de leurs éducateurs respectifs Bertrand, Marie-Elise et Inès pour pratiquer le sport de la Boule Lyonnaise.

Le club de la Boule Saint Jean présidé par Patrick Chevaux, Président du club, se charge d’une petite collation à chaque séance, d’un repas de fin d’année et d’un concours avec récompenses en fin de saison.

Clin d’œil aux éducateurs accompagnés du Président du club (à droite sur la photographie).

A tout le groupe présent le vendredi 16 mai 2025.

