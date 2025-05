Grâce au don de La Famille chalonnaise, ils ont goûté les joies de la montagne

Sept travailleurs en situation de handicap de l’ESAT Fauconnet à Crissey ont vécu une fabuleuse aventure à Chamonix. Résultat d’un partenariat entre deux associations aux valeurs humanistes : l’AMEC et La Famille Chalonnaise. Retour en images.

Photo de une : Ce vendredi 16 mai, rendez-vous est donné à la FACE avec 6 de ces adultes accompagnés de Bernard Badet (à gauche), directeur de l’ESAT* G. Fauconnet, un pôle de l’AMEC (Association Médico Éducative Chalonnaise).

Quand on leur demande comment se sont passés ces quelques jours de septembre 2024 dans un chalet à Chamonix, entre randonnées et vie en groupe, l’un d’eux répond, sourire aux lèvres « c’était beau ». Oui, beau et riche en apprentissages : faire les courses, les repas, prévoir, se partager les tâches a été une vraie formation. Tout comme découvrir la montagne, visiter l’Aiguille du Midi, marcher « dans le vide » développe la confiance en soi.

Chamonix, septembre 2024

Deux associations chalonnaises aux valeurs humanistes

Jean-François Pattier, président de l’AMEC et Marithé Morey (vice-présidente) tenaient à remercier en personne La Famille Chalonnaise – représentée par sa vice-présidente, Anne-Marie Ligier et Josseline Duployer (trésorière) – pour ce don de 1000 € destiné au voyage à Chamonix.

Jean-François Pattier a évoqué avec émotion la première rencontre entre ces deux associations chalonnaises « Je veux saluer aussi Arlette Cornaire (présidente de La Famille chalonnaise, absente pour raison de santé) qui fédère une équipe pleine d’énergie et de dévouement. »

Un partenariat de bienveillance et d’entraide unit ces deux associations locales : toutes deux œuvrent pour le bien-être de ceux qui, trop souvent, sont mis de côté.

Nathalie DUNAND

[email protected]

* ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail