Argent et bronze pour le Yoseikan Budo Chalonnais aux Championnats de France

Retour sur le championnat de France qui s'est déroulé en côte d'or à Chevigny Saint Sauveur le 26 Avril 2025.

3 clubs de la Saône et Loire étaient représentés, CHALON SUR SAONE.CHATENOY LE ROYAL et GERGY

Le YOSEIKAN Budo chalonnais a envoyé 4 jeunes à cette compétition

Catégorie Pupille -44 kg

NINO BERGER double médaillé d'argent

Avec armes et combat pieds poings

Catégorie pupilles -25 kg

ILIAS BELGAZI médaille d'argent en combat avec armes

Termine 4 ème en pieds poings mais le niveau était très relevé.

Catégorie benjamin -37 kg

ALLAN WILFRIED NDO NDO double médaillé

Médaille d argent en combat avec armes

Médaille de bronze en combat pieds poings

Catégorie benjamin -44 kg

TIMEO PHILIPPE double médaillé de bronze en combat avec armes et en combat pieds poings .



On notera que le niveau étais très relevé dans toutes les catégories et nous tenons sincèrement à féliciter nos 4 jeunes du club du YOSEIKAN Budo chalonnais qui ont brillamment combattu dont pour certains c était leur 1er championnat de France..

Nos champions ont déjà repris l entraînement car une nouvelles compétitions les attends....

C'est le trophée départemental qui se déroulera cette année chez nos voisins de chatenoy le royal le 15 juin 2025 au gymnase Alain Colas... entrée gratuite

On vous attends nombreux pour encourager nos chalonnais ....

Le YOSEIKAN Budo chalonnais peut se pratiquer dès l âge de 6 ans..

Entraînement a la maison des sports le samedi à partir de 14h