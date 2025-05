TRIBUNAL DE CHALON - Le discours dominant ne commande pas que les têtes de gondole en supermarché

Le manque de personnes formées à des métiers indispensables à la bonne vie du corps social est malheureusement devenu une ritournelle et ça vide la réalité de sa consistance. Pourtant les effets de ces manques sont concrets et mauvais pour la santé sous toutes ses coutures. Par exemple…

Par exemple, cet ouvrier viticole qui attend depuis début octobre d’être jugé, selon une procédure en principe rapide.

Les faits qu’on lui reproche sont de ceux qui sont les plus difficiles à assumer, sauf à être complètement, entièrement, pervers. Enfin, « assumer » … Leur faire face, plutôt.

Cet homme, dans la soixantaine, aurait déjà dû répondre de « détention, en bande organisée, de l’image d’un mineur présentant un caractère pédopornographique » (7 octobre 2024), et, peut-être plus inquiétant mais seule la procédure et l’audience de jugement pourront l’évaluer, « propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans (= de moins de 15 ans) par un majeur utilisant un moyen de communication électronique » (période retenue : de janvier 2024 au 8 octobre de la même année).

Une procédure rapide qui s’étire

La date du 8 octobre est aussi celle à laquelle l’homme a été placé sous contrôle judiciaire (ça engage que les magistrats ne redoutent pas de nouveaux faits, particulièrement en matière de propositions sexuelles illégales).

Le 5 décembre, première audience. Il faut diligenter une expertise psychiatrique, obligatoire avant de juger pour tous les faits de nature sexuelle.

Le 30 janvier, pas d’expertise. Le médecin désigné a refusé la mission.

Le 15 mai : aucun nouvel expert n’a été désigné, donc pas d’expertise, conséquence d’un malentendu entre les services - « chacun a cru que l’autre s’en occupait » - mais pas seulement, c’est surtout à cause du manque d’experts psychiatres. Un malentendu, ça arrive, c’est même la marque de fabrique des humains, mais dans ce contexte, ça met en lumière le manque de personnel, que ça soit au sein de l’institution judiciaire ou au sein du secteur médical, il semble que tout le monde en Saône-et-Loire l’ait remarqué, au moins en ce qui concerne « l’accès » aux soins.

On se tape l’archeum mais on s’en fout

C’est quand même choquant que les réclamations de nouveaux postes soient perçues comme des gourmandises de riches alors que la situation en France, toujours tendue, fiche carrément l’archeum lorsqu’elle est comparée à d’autres pays européens. On peut lire un résumé du dernier rapport de la CEPEJ :

https://www.actu-juridique.fr/justice/rapport-cepej-la-france-toujours-en-dessous-de-la-moyenne-europeenne/

D’où les contorsions ministérielles pour en faire entrer toujours plus dans un contenant aux capacités constantes ou quasi. En vouloir « toujours plus pour le même prix », ce n’est pas nécessairement le fruit d’une contrainte budgétaire, c’est surtout un discours dominant qui ne commande pas que les têtes de gondole en supermarché.

D’où des conséquences non chiffrables en termes humains mais qui se manifestent autrement et qui, pour non immédiatement chiffrables qu’elles soient, rapportent pas mal, aux fabricants de médocs, par exemple.

Tentative de suicide

Cet homme-là, qui s’est pris dans la face la crudité de ses actes alors qu’il négociait ça en privé, croyait-il, cet homme-là a réagi à la publicité, mis au pied du mur et sans doute en difficulté pour surmonter ce qui a alors déferlé en lui (tout ce monde a à voir avec des formes de perversions sexuelles, ça ne fait pas de chacun un pervers absolu – d’où l’obligation de l’expertise inscrite dans la loi), a répondu à la pression et au temps d’attente qui s’étire trop, par une tentative de suicide. Il a été hospitalisé trois semaines, mais « il va mieux » assure son avocat, « il a repris le travail ».

Enfin un nouvel expert ! Délai : 4 mois

Le rapport de son contrôleur judiciaire, l’AEM, dit que ça se passe plutôt bien.

Une greffière s’est démenée avant cette dernière audience pour trouver un expert. Elle en a trouvé un. Qui ne rendra pas de rapport avant … fin août, a-t-il prévenu.

Dont acte. Le prévenu est maintenu sous contrôle judiciaire. A lui de tenir le coup. On imagine les commentaires : ‘ah ben on va pas le plaindre, vu ce qu’il a fait, blablablabla’. Les réactions haineuses de tous ceux qui, prompts à juger, en oublient que les carences qui frappent ce dossier, les frapperont aussi, autrement, un jour d’urgence, de maladie, ou d’infraction ?

Moins s’indigner, penser davantage ?

Les commentaires et opinions réactifs, bien convaincus d’on ne sait quoi, trouvent à s’épanouir pour le plus grand plaisir de leurs émetteurs sur des réseaux dits sociaux, ça s’indigne, ça s’exclame, ça éructe, ça règle des comptes imaginaires, mais du coup ça en oublie de penser à la notion d’intérêt général, de comprendre que le respect des droits d’un prévenu, c’est le respect des droits de chacun. Quant aux délits, infractions et crimes, il y a des magistrats professionnels qui s’occupent de les juger et de les sanctionner. Encore faut-il qu’ils soient suffisamment nombreux pour travailler dans de bonnes conditions.

FSA

Rapport de la CEPEJ : https://www.coe.int/fr/web/cepej/-/the-cepej-publishes-its-new-evaluation-report-on-european-judicial-systems