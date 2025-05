La Bobine : Retour sur la soirée «Les Musiciens» au Mégarama Chalon

Le réalisateur Grégory Magne, après «Les Musiciens», met en avant la musique classique dans une comédie tous publics, interprétée par de véritables instrumentistes. Plus de détails avec Info Chalon.

L'association chalonnaise pour le cinéma recevait le réalisateur Grégory le jeudi 8 mai à l'occasion de la projection au Mégarama Chalon de son dernier film en sortie nationale, «Les Musiciens».

Synopsis : Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père : réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l'événement : Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

Avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Daniel Garlitski et Mathieu Spinosi.

Un débat a eu lieu à l'issue de la projection du film.

Durant le débat, Chantal Thévenot, la présidente de La Bobine qui animait le débat, a souligné la justesse du casting. En effet, quelle bonne idée de réunir à l'écran sur une bande originale de Grégoire Hetzel, un compositeur dans la lignée de Michel Legrand et de Georges Delerue, des comédiens également musiciens : Mathieu Spinosi, fils du grand chef d'orchestre Jean-Christophe Spinosi, Emma Ravier dont c'est la première apparition au cinéma, Daniel Garlitski et Marie Vialle.

L'explication est toute simple pour Grégory Magne : «On ne peut pas faire semblant. Il fallait des comédiens qui savent vraiment jouer d'un instrument».

On apprend qu'en fait, en guise de Stradivarius, François Ettori, le luthier, a proposé quatre instruments de très bonne facture qui ont tout de même entre 100 et 150 ans... et même un petit hommage à la Bourgogne, une région que connaît bien Grégory Magne, avec la présence d'une bouteille de vin de Pommard.

Ce dernier nous apprend que chaque scène de répétition a nécessité une journée de tournage.

«J'aime terminer une histoire avec l'idée que les personnages continuent de jouer», nous confie le réalisateur.

Une belle performance, d'autant plus que les bons films sur la musique sont rares.

Même si le film souffre inéluctablement de la comparaison avec «En fanfare» d'e Emmanuel Courcol, projeté le 21 novembre 2024 au Mégarama Chalon, Grégory Magne signe ici une œuvre délicate sur les coulisses de la musique classique qui tient beaucoup autour des comédiens.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati