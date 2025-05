LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - 17,7 % de participation à Saint-Rémy... guère plus à Saint-Marcel

Plus de 8 électeurs sur 10 n'ont pas participé au vote ce dimanche matin.

Alors que les bureaux de vote ferment à 18h, à la mi-journée, plus de 8 électeurs sur 10 n'avaient pas voté pour ce premier tour des élections législatives sur la 5e circonsription de Saône et Loire. A Saint-Rémy, la participation n'était que de 17,7% à midi, et 18,7 % à Saint-Marcel. C'est dire le peu d'enthousiasme pour ce 1er tour législatif.