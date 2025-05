Samedi 24 mai 2025 de 9h à 13h : participez à la journée écocitoyenne de Givry !

La Municipalité de Givry vous donne rendez-vous le samedi 24 mai de 9h à 13h dans le Parc Georges Laporte pour une matinée placée sous le signe de la nature, du partage… et de la famille ! Venez nombreux participer à la Journée écocitoyenne, un événement festif, gratuit et ouvert à tous, pensé pour petits et grands autour des gestes écoresponsables et de la convivialité.