LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Moins de 4 électeurs sur 10 ont voté à Buxy... ou Saint-Rémy

Les premiers taux de participation affluent du côté de la rédaction d'info-chalon.com. Et ce dimanche, guère plus 3 électeurs sur 10 ont effectué le déplacement afin de participer aux élections législatives partielles, visant à départager les 9 candidatures, après l'annulation du scrutin de juin dernier. Un peu plus de 38 % des électeurs à Buxy, un peu plus de 33 % à Saint-Rémy... C'est dire que l'élection du jour n'a pas soulevé d'enthousiasme électoral comme il fallait s'en douter.

Autre commune majeure de la circonscription, celle de Saint-Marcel. Le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote s'établit à 24,7 %.