Des étudiants du LEGTA de Fontaines à la finale du Challenge France Terre de Lait.

Ce challenge, rassemblant 22 équipes venues de toute la France, visait à mettre en valeur des projets concrets menés en partenariat avec des exploitations laitières. Chaque groupe a ainsi présenté devant un jury de professionnels une initiative innovante et porteuse de sens pour la filière laitière.

L’équipe de Fontaines a mis en lumière le travail réalisé sur le GAEC des Dagonnots, situé à Bosjean, par les frères associés Thomas et Vincent Jacquard autour de l’installation d’un robot de traite combinée au passage en agriculture biologique. Ce double changement a permis d’améliorer significativement le bien-être au travail, tout en assurant la rentabilité de l’exploitation et le respect de l’environnement. Un poster synthétisant le projet a été préparé par la classe et sera prochainement mis à disposition pour consultation.

À l’issue de l’événement, les éleveurs du GAEC ainsi que les deux techniciens de la chambre d’agriculture ayant accompagné les étudiants dans leur réflexion ont été chaleureusement remerciés lors du conseil d’administration de l’établissement pour leur disponibilité et leur engagement.

Pendant ce temps, le reste de la classe a profité de la journée pour découvrir une autre forme d’agriculture : une ferme urbaine installée sur les toits de l’Opéra Bastille, en plein cœur de Paris. Ce site de 2 500 m², cultivé en maraîchage biologique, offre une vue imprenable sur les plus beaux monuments de la capitale et illustre l’innovation agricole en milieu urbain.

Crédit Photos : Lycée de Fontaines

C.Cléaux