LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Pas l'ombre d'une hésitation dimanche prochain" pour Rémy Rebeyrotte

Les électeurs du Chalonnais et du Montcellien (5ème circonscription) ont décidé de qualifier pour le second tour de l'élection législative partielle le candidat de centre-droit, SEBASTIEN MARTIN, et le candidat d'extreme-droite RN qui n'est absolument pas à la hauteur de la fonction, sans parler des valeurs de division qu'il porte.

J'appelle donc massivement à voter pour SEBASTIEN MARTIN dimanche prochain, sans état d'âme, en saluant amicalement Marie-Claude Jarrot pour sa campagne.

Rémy Rebeyrotte, ancien Député et Maire, Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté.