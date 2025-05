Un incendie ravage une centaine d'appartements à Bourg-Saint-Maurice - 100 pompiers mobilisés

Grâce à l'intervention des secours, le sinistre a été sous contrôle, limitant les dégâts à une centaine d'appartements de cette résidence bien connue à Bourg-Saint-Maurice, ce dimanche. Au plus fort de l’intervention, plus de 100 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour évacuer les résidents et maîtriser l’incendie. Un sinistre nécessitant toujours l'action des secours tout au long de cette journée de lundi même si l'incendie était sous contrôle vers 2h dans la nuit de dimanche à lundi. Par chance aucun blessé n'est à déplorer. Pour le moment, l'origine de l'incendie demeure inconnue.

Photo Sapeurs -Pompiers 73