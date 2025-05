LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Vers un front républicain autour de Sébastien Martin dimanche prochain ?

Ce dimanche soir, à l'issue du 1er tour de cette législative partielle, tous les regards se tournent vers l'électorat socialiste et les centristes du camp Jarrot.

Si tous vont faire appel à se mobiliser contre le Rassemblement National, à l'image de Marie-Claude Jarrot et Jérôme Durain, la grande question est celle de la mobilisation à venir. Avec une abstention record faisant que 7 électeurs sur 10 n'ont pas souhaité se déplacer, le risque d'un renforcement de l'abstention la semaine prochaine est plus qu'évident.

Si dans le camp Martin, l'heure est à la mobilisation générale auprès de cet électorat, il va falloir user de beaucoup de diplomatie pour essayer de mobiliser ces électeurs. Entre la déception des uns et le coup politique à venir à moins d'un an des élections municipales, certains hésiteront sans doute à deux fois avant de se déplacer dimanche prochain.

Quoiqu'il en soit, mathématiquement, Sébastien Martin dispose à lui seul de la réserve de voix la plus confortable, pour essayer de ravir la place au député sortant, Arnaud Sanvert. Ça c'est un fait ! Même si les mathématiques sont irréfutables, il n'en demeure pas moins que la grande inconnue reste celle du comportement des électeurs... et un jour de la Fête des mère... l'inconnue est encore plus méconnue.

Il reste moins d'une semaine à Sébastien Martin pour venir conquêrir le bulletin de votes des socialistes et des centristes.

Laurent GUILLAUMÉ