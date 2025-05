LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le PRG 71 salue la campagne de Clément Mugnier et appelle à faire barrage à l’extrême droite

Au lendemain du premier tour de l’élection législative partielle dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, le Parti Radical de Gauche 71 tient à saluer l’engagement de Clément Mugnier, candidat du Parti Socialiste, et d’Isabelle Louis, sa suppléante.

Avec près de 17 % des voix et une belle troisième place, leur campagne a su porter haut les couleurs d’une gauche républicaine, sociale et concrète, que le PRG 71 avait choisi de soutenir dès le premier jour. Leur message de rassemblement, de clarté et de proximité a trouvé un écho important dans toute la circonscription.

"Ce score est une base solide pour reconstruire localement une alternative de gauche crédible, humaine et fidèle aux valeurs de la République."

Le second tour opposera désormais le candidat de la droite et du centre-droit, Sébastien Martin à celui du Rassemblement national.

Le RN ne doit pas conquérir ce siège. Ni ici, ni ailleurs.

Dans cette circonscription marquée par une histoire ouvrière, solidaire et républicaine, l’extrême droite ne représente ni une solution ni une espérance. Elle prospère sur la colère et le repli, sans jamais apporter de réponses crédibles ni sincères aux défis que nous connaissons.

La 5eme circonscription doit élire un député compétent , connaissant les dossiers du territoire, tolérant, prêt à travailler avec tout le monde, dans un esprit de rassemblement autour des valeurs de la République.

Dans ce contexte, le PRG 71 appelle tous les électeurs de gauche, tous les démocrates et républicains sincères, à prendre leurs responsabilités. L’abstention serait une défaite. Le désintérêt, une erreur. Il appartient à chacun d’entre nous de faire vivre les valeurs de solidarité, de tolérance, de justice et de République.

Dimanche prochain, faisons bloc contre l’extrême droite.

Pas une voix ne doit manquer pour empêcher que ce territoire tombe entre ses mains.

Tristan BATHIARD

Président du PRG 71