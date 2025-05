LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Vous avez reçu un sms du Rassemblement National ? Et ça vous étonne ? Info-chalon.com vous dit tout

Si la pratique peut sembler déroutante, elle est pour autant bien légale. Que vous soyez insensible aux idées de tel pari politique, cela ne change rien. L'envoi de SMS appellant à voter pour un candidat est bien légale, même si elle est encadrée par certaines "recommandations" et pas obligations. La CNIL a recommandé à plusieurs reprises "qu’un premier message téléphonique soit adressé aux personnes concernées afin de recueillir leur accord à être démarchées spécialement à des fins de communication politique".

Pour ne plus recevoir de messages liés à une forme de communication politique via Selfcontact, les personnes concernées peuvent contacter la société à l'adresse mail [email protected] en leur expliquant quelles données ils souhaitent supprimer. "La prise en compte de l'opposition doit intervenir dès la première demande", ajoute la CNIL. Si l'entreprise n'accède pas à cette demande, il reste possible d'effectuer un signalement auprès de la Commission.

Il convient de préciser que cette stratégie de communication n'est pas propre au Rassemblement National. De nombreux candidats ont utilisé cette démarche, du camp Macron à la France Insoumise.