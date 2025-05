Les conscrits de Mercurey avaient rendez-vous ce samedi

Une quarantaine de conscrits et plus de 130 repas servis à la salle des fêtes ! Voilà une édition bien sympathique pour les conscrits de l'an 5. Sous la présidence de Thierry Perrot, tous se sont retrouvés pour fêter un moment incontournable dans la vie du village de Mercurey. Même si quelques générations manquaient à l'appel, les conscrits ont partagé apéritif et repas proposé par Bourgogne Morvan Traiteur.