Un jardin de Saint-Rémy à l'honneur du magazine l'Ami des Jardins

Jolie consécration pour Geneviève et Alain. Le couple de Saint-Rémy, bien connu, puisque Alain Mère est premier adjoint en charge des finances de Saint-rémy mais c'est bien pour leur jardin que le couple a été mis à l'honneur dans la revue emblématique l'Ami des Jardins, adossée à Stéphane Marie et Silence ça pousse.

8 pages dans le magazine de mars et bien illustrées. La parcelle de 2500 m2 est ornée de nombreux éléments de récupération et de décoration de jardn. Geneviève relate son plongeon dans l'univers du jardin au cours de l'hiver 99. Depuis la passion n'a plus quitté le couple. A découvrir pour ceux qui peuvent se procurer l'exemplaire de mars !

L.G