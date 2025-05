LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Pour notre territoire : mobilisons-nous !" appelle Sébastien Martin

Qualifié pour le second tour des élections législatives dans la cinquième circonscription de Saône-et-Loire, Sébastien MARTIN appelle à la mobilisation de toutes les forces du territoire pour l’emporter dimanche prochain.

« Une nouvelle campagne s’engage cette semaine. Elle sera décisive. Ce dimanche 25 mai, nous avons l’opportunité de nous unir autour des valeurs de la République et de porter à l’Assemblée nationale un député de terrain, engagé, à l’écoute et capable de battre le Rassemblement National. »

Président du Grand Chalon et Vice-président du Conseil Départemental, Sébastien MARTIN a démontré sa capacité à rassembler au-delà des clivages pour faire avancer concrètement le territoire. Il souhaite aujourd’hui mettre cette méthode au service de toute la circonscription, de Montceau à Chalon, en passant par la Côte chalonnaise et la Communauté urbaine.

« Ce que j’ai réussi au Grand Chalon et au Conseil départemental, je veux le porter pour tous les habitants de la cinquième circonscription, avec la même exigence, la même écoute et la même efficacité. »

Dans un moment politique crucial, Sébastien MARTIN lance un appel à toutes les forces locales, aux citoyens engagés, aux élus locaux et à toutes celles et ceux qui souhaitent un projet de responsabilité et de progrès pour la cinquième circonscription.