Le Bois Gourmand du Chalonnais, un vrai outil de sociabilisation au service du plus grand nombre

Le Bois Gourmand du Chalonnais n'en finit plus de s'installer dans le paysage de l'Espace Jean Zay, devenant au fil du temps, un partenaire incontournable de très nombreuses associations et écoles de Chalon sur Saône. L'initiative née de quelques volontaires et portée pour le moment par des bénévoles poursuit son action au service du plus grand nombre. Associant sensibilité à la biodiversité, jardinage et respect de l'autre, les lieux sont vite devenus une interconnexion des habitants du quartier. Une appropriation faisant plaisir à voir, tant les échanges à travers le jardinage sont devenus un vrai atout.

On ne compte plus le nombre d'associations sollicitant les bénévoles du Bois Gourmand afin de les accueillir et de les intégrer dans leurs démarches. Si la structure a reçu un accueil très positif de la ville de Chalon sur Saône avec une interaction régulière avec les services des espaces verts de la ville, il reste encore beaucoup à faire pour prendre une autre dimension. Grand Chalon, département de Saône et Loire et région Bourgogne-Franche Comté devraient prendre la mesure des actions menées ici au coeur des quartiers prioritaires de Chalon sur Saône.

Les habitants du quartier ont pris toute la mesure de l'utilité d'un tel lieu, au beau milieu des zones urbaines. Et ça pousse ! Malgré l'hyperproximité du béton, la nature a su prendre sa place et s'épanouir. Au point qu'à l'heure des récoltes, les participants ne savent plus où donner de la tête.

Bien qu'il reste tant à faire, la mobilisation est au beau fixe au bois gourmand du Chalonnais, avec toujours la ferme volonté de promouvoir le local et la richesse de la flore comestible à portée de mains.

Bravo à toute l'équipe du Bois Gourmand pour l'énergie déployée au service du mieux vivre ensemble.

Laurent GUILLAUMÉ