LÉGISLATIVES – 5e circonscription de Saône-et-Loire – " Nous, socialistes, savons faire la distinction entre adversaires républicains et ennemis de la République. "

LÉGISLATIVES – 5e circonscription de Saône-et-Loire – 17 % pour le PS : le renouveau d’une gauche de terrain



Merci à toutes celles et ceux qui, dans ce contexte d’abstention massive, ont fait le choix de la clarté, du sérieux, et de l’engagement. En plaçant notre candidature en troisième position, avec 17 % des voix, vous avez envoyé un signal fort : le socle de la gauche républicaine est solide, et notre campagne de terrain a été entendue. Face aux vents contraires, nous avons résisté, rassemblé, et progressé.



Ce résultat, nous le devons à un engagement collectif : à nos militants, à nos élus locaux mobilisés, à nos soutiens venus de tous horizons de la gauche et du monde syndical, je veux dire toute ma reconnaissance. Ensemble, nous avons porté un message clair : celui de la défense des services publics, de l’urgence d’un bouclier rural, de la justice sociale, et de la reconquête démocratique.



Mais ce premier tour a aussi livré une vérité brutale : l’extrême droite est en tête. Elle ne s’effondre pas. Elle s’installe. Et elle menace. Elle menace nos institutions, notre cohésion sociale, nos valeurs les plus fondamentales. Le Rassemblement national n’est ni un recours ni une alternative : c’est une impasse. Son candidat, absent du terrain, sans permanence, sans bilan, sans vision pour notre circonscription, n’est pas à la hauteur des enjeux.



Face à cette menace, il n’y a pas d’ambiguïté possible. Nous, socialistes, savons faire la distinction entre adversaires républicains et ennemis de la République. C’est pourquoi j’appelle clairement, sans détour, à faire barrage au Rassemblement national. Le cordon sanitaire n’est pas une formule : c’est un principe républicain non négociable.



Dimanche prochain, aucune voix ne doit manquer pour empêcher l’extrême droite de gagner du terrain. Le combat continue. Pour notre ruralité, pour nos services publics, pour notre jeunesse, pour cette gauche du réel, de terrain, de rassemblement, qui ne renonce ni à ses valeurs ni à ses responsabilités.



Merci à toutes et à tous.



Clément Mugnier et Isabelle Louis

Candidats socialistes pour la 5e circonscription de Saône-et-Loire