AVIS DE DECES - Madame Anne-Marie AULAS

CHALON-SUR-SAÔNE - RULLY



Andrée et Jean-Yves Cornez,

sa sœur et son beau-frère ;

Stéphane et Carine, ses neveux ;

ses cousins ;

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Anne-Marie AULAS

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 26 mai, à 10 heures, église Saint-Paul à Chalon-sur-Saône. Ensuite elle rejoindra ses parents à La Clayette.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.