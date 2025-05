Objectif 2025/2026 : arriver à 150 adhérents dans l’Association Des Entreprises De Saôneor (ADEDIS).

Ce jeudi soir, les entrepreneurs de la "zone Saôneor" se sont retrouvés en assemblée générale ordinaire pour entériner les différents rapports présentés par les membres du bureau.

Le président Vincent Lapierre (MK3D), après avoir remercié les 44 personnes présentes à cette assemblée générale, a reprécisé que le bureau était élu pour 2 ans et qu’en conséquence il n’y aurait pas d’élection cette année.

Dans son rapport moral, le président a rappelé la nécessité d’augmenter le nombre d’adhérents avec comme objectif sur 2025/2026, arriver à 150, de promouvoir le savoir des entreprises, de rechercher et développer le partenariat, de continuer les visites et tout ce qui a déjà été mis en place.

Les membres du bureau ont été présentés par Claire Mermet, vice-présidente (Satinfo).

Rapport d’activités :

l’association a multiplié ses actions en direction de différents axes comme la visite de la caserne des pompiers et l’importance du développement des pompiers volontaires qui représentent la majeure partie des pompiers, en incitant les entreprises à signer une convention avec le SDIS, la marche à but caritatif La Chalonnaise réitérée en 2025, la visite du Lycée Niepce-Baleure avec ces attentes en termes de stages et d’embauches des jeunes à la sortie des études ou en alternance, la visite de CEV St Gobain, pour ne citer que quelques actions, sans oublier la soirée de Noël, soirée conviviale et les petits déjs offerts par une entreprise adhérente le 1er vendredi de chaque mois…

Présentation des nouveaux adhérents et du nouveau partenaire le Crédit Agricole Centre Est.

Le rapport a été voté à l’unanimité.

Rapport financier :

Le trésorier Éric Gautheron (Opensolus) a présenté le bilan de l’année écoulée, les finances et le budget prévisionnel. L’association a gardé le même montant de cotisation. Rapport voté à l’unanimité.

« Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui la zone Saôneor est la plus grande zone d’activités industrielles et commerciales entre Paris et Lyon, à proximité de l’axe autoroutier nord/sud A6 ; un atout pour toutes ces entreprises. » nous a précisé Vincent Lapierre.

Le président d’ADEDIS a ajouté : « Je remercie chaleureusement Jean-François Lefebvre directeur du 1055 et son équipe pour leur accueil. »

L’AG s’est poursuivie par un moment convivial et autour de jeux de fléchettes où les adhérents et adhérentes ont pu mesurer leur adresse.

C.Cléaux