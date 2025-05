A Chalon sur Saône, les flixbus dans le collimateur du Ministère de l'Intérieur

Ce mardi matin, une opération de police s'est déroulée à la gare routière de Chalon sur Saône, en présence du Préfet de Saône et Loire.

Grosse opération de police ce mardi matin sur demande du Ministère de l'intérieur. Une "opération simultanée et contrôlée à l'échelle du territoire" a tenu à préciser le Préfet de Saône et Loire, Yves Séguy, présent sur les lieux, accompagné d'Olivier Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône. "Les bus pas chers sont au coeur des contrôles, parce que bien sollicités par les filières d'immigration" a confié le représentant des services de l'Etat.

Contrôles d'identité et fouilles éventuelles des sacs pour le trafic de stupéfiants sont menés à l'échelle nationale. A Chalon sur Saône, ce mardi matin, un ressortissant Marocain en situation irrégulière, a été conduit au poste de police. A l'échelle nationale, cette opération coordonnée a permis de mettre la main sur près d'une soixantaine de personnes en situation irrégulière, et feront l'objet d'une reconduite à la frontière.

Depuis les annonces sur la « force frontière » vantée par Bruno Retailleau et le Premier ministre François Bayrou, les grosses opérations de contrôle des flux migratoires se succèdent. Yves Séguy a tenu à préciser que cette opération en Saône et Loire se déroule sur deux jours. Gares ferroviaires, gares SNCF et A6 sont ciblées par les contrôles des forces de l'ordre. Ainsi sur la dernière opération menée à la fin du mois de mars, 144 étrangers en situation irrégulière ont été signalés. Un chiffre qui ne devrait pas être éloigné de cette opération de mai.

Laurent GUILLAUMÉ