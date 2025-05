L'Association des commerçants de Chagny prend un nouvel élan

Communiqué de l'UCIA de Chagny

L'UCIA a franchi une étape importante lors de son assemblée générale, avec l'élection d'un nouveau bureau.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, l'ancien bureau a passé le flambeau à une équipe renouve-lée, motivée à dynamiser la vie commerciale locale. À l'unanimité, Anne Desfaits a été élue présidente de l'association.

« Nous voulons renforcer la visibilité des acteurs économiques de proximité, améliorer la communication et travailler avec les institutions locales. Cette nouvelle équipe souhaite faire de l'association un acteur clé du développement économique local et invite tous les acteurs économi-ques, industriels, artisans et commerçants, à se manifester pour adhérer à ce nouveau mouvement. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Rendez-vous est donné aux acteurs et à la population pour les prochaines initiatives qui seront dévoilées dans les semaines à venir.

Une série de nouveaux rendez-vous annuels pour dynamiser le commerce chagnotin

Des rencontres professionnelles entre acteurs économiques de la Ville de Chagny adhérents à l'UCIA (les non adhérents seront invités à la première uniquement) sont déjà posées. "L'estivale" le vendredi 27 juin et "L'Automnale" le vendredi 10 octobre sont à noter sur vos agendas. Si les lieux exacts sont encore à affiner, des invitations seront envoyées prochainement avec plus de détails, précise l'UCIA de Chagny.

A noter également la buvette tenue le 6 septembre à l'occasion du forum des associations où les adhérents de l'UCIA seront mis en avant pour une visibilité maximale. Bien sûr, l'UCIA sera toujours au côté de l'opération Octobre Rose et pour les fêtes de fin d'année, un calendrier de l'Avent spécial UCIA sera mis en place.

Le nouveau bureau : Anne Desfaits (Anne Immobilier) présidente, Delphine Mouchet (Poissonnerie Keronan) vice-présidente et secrétaire, Claire Castillon (Claire Skin & Beauty) secrétaire adjointe, Isabelle Suire (Isea Auto-école) trésoriere, Nathalie Richez (Domaine Richez) vice-trésorière, Frédéric Colombet (Allianz Assurances), Frédéric Richez (ETVR), Jean-Baptiste Fricaud, bénévole, commission communication.