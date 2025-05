JUDO CLUB CHALONNAIS La belle 5ème place d’Assia SAFI au championnat de France Espoirs !

Le Week end dernier, une belle délégation de Judokas du Dojo de la rue de la paix se sont déplacés au championnat de France Cadets 2ème division et Espoirs.

C’est au Grand Dôme de Villebon sur Yvette, en région Parisienne, que les judokas de l’hexagone s’étaient donner rendez vous pour tenter de décrocher l’or National.

Pas moins de 1175 athlètes pour la journée du samedi,autant vous dire que le niveau était bien présent sur les tatamis !

Une première phase en poules de 3, avec 2 combats pour tous, puis une phase de tableau à élimination directe attendaient donc chacun des combattants Chalonnais venus à 4 pour la première journée. Les garçons entraient en scène dès le matin avec Louis REBILLET GIBASSIER(-60kg)) qui perd son 1er combat contre le futur vice champion de France mais s’impose dans son 2ème combat de poule, avant de s’incliner en 32ème de finale. Matthieu BERBIGET (-73kg) fût expéditif avec un beau Ippon pour son 1er combat mais perd le 2ème suite à une petite faute d’inattention. En tableau, il subit le même sort que Louis et s’incline en 32ème. Thomas PORTRAT (-81kg) s’impose aisément par Ippon lors de ses 2 combats de poule mais trouvera plus fort que lui en 32ème. Adèle SIMON, dans sa nouvelle catégorie des -57kg, n’a malheureusement pas trouvé les solutions et s’incline dès la phase de poules.

Le lendemain, ce sont 1252 Espoirs qui s’étaient réunis pour décrocher le titre national et comme la veille, le niveau était bien au rendez vous ! Hyacinthe ROBERT (-73kg) en a fait les frais et n’a pas vraiment pu s’exprimer tandis que Quentin ROUX (-81kg) s’est bien employé et gagne ses 2 combats de poules par Ippon avant de s’incliner en 1/16ème de Finale, avec une épaule douloureuse qui l’a empêché d’être à 100 %.

Assia SAFI a fait son entrée dans la compétition en début d’après midi dans la catégories des -48kg, où pas moins de 82 représentantes étaient présentes pour le titre ! Après une entame bien compliqué lors de son 1er combat, Assia s’est libéré et a expédié son 2ème combat en quelques secondes. Son combat en 32ème fut tendu mais Assia trouvait la solution au sol, tout comme dans son combat en 1/16ème dans lequel elle s’impose par Ippon ! Le combat, en 1/8ème est allé à son terme et aucun avantage était marqué par les 2 combattantes. La décision s’est logiquement portée sur Assia qui a été la plus offensive tout au long du match.Assia débutait son 1/4 de finale avec détermination mais elle a buté sur plus forte qu’elle et s’incline contre le future Vice championne. C’est donc au pied du podium que se termine sa belle compétition et même si il y a forcément de la frustration, c’est une 5ème place prometteuse pour Assia qui est pensionnaire au Pôle Espoirs de Dijon depuis cette saison.Amélie PANCHOT, la présidente et Yann DU CLOSEL, le coach, sont fiers de ce groupe de cadets qui a porté haut les couleurs de la ville de Chalon au Niveau National.