La Cité des Climats repensée

Les rumeurs vont bon train depuis le départ du directeur de la Cité des climats et vins de Bourgogne. Un audit 18 mois après son lancement a conduit la structure à repenser son organisation.

En fin d’année 2024, la Cité des climats et vins de Bourgogne a lancé un diagnostic pour mesurer son avancement quant aux objectifs qu’elle s’était fixée. Le résultat a été délivré en début d’année 2025. « Nous étions un peu en retard sur le nombre de visiteurs » reconnait Benoit de Charette, président de l'association Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Ce constat tiré d’un audit global mettant en lumière les dimensions commerciales ou encore budgétaires a été suivi par un second visant à définir de nouveaux objectifs.

