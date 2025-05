Le Rotary Chalon Saint-Vincent apporte un nouveau soutien financier à l’association PEL’MEL

Ce jeudi 15 mai, Eric Sauty, président du rotary-club Chalon Saint-Vincent, a eu le plaisir de remettre un chèque de 700 € à Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, abréviation de l’association Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire. Concluant ainsi de la plus belle des manières une des actions-phares du club service : la Dictée du Rotary.

Ni lire, ni écrire, ni compter

Chaque année, depuis 2015, le Rotary Chalon Saint-Vincent organise une grande dictée afin d’attirer l’attention sur l’illettrisme, qui touche un Français sur dix, âgés de 18 à 65 ans résidant et scolarisés en métropole. Des personnes qui, bien qu’étant allées à l’école, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, et du calcul, savoirs de base indispensables pour être autonomes dans les situations les plus simples de la vie courante.

En janvier dernier, l’édition 2025 a rassemblé à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère plus d’une centaine de participants. Et une fois encore la manifestation était organisée au profit de PEL’MEL, de ses apprenants et de ses bénévoles.

Soixante-dix apprenants

Après avoir remercié les rotariens de Chalon Saint-Vincent pour la continuité de leur soutien financier, Danielle Berthier, qui était accompagnée par Annick Morel, membre de l’association, a rappelé que PEL’MEL fonctionnait avec quarante-six bénévoles accompagnant soixante-dix apprenants, âgés de 17 à 70 ans, essentiellement des femmes, résidant à Chalon et dans les communes environnantes. Danielle Berthier a également indiqué que l’accompagnement était gratuit, individuel et personnalisé et que, outre l’enseignement de la lecture, de l’écriture et du calcul, les apprenants pouvaient aussi bénéficier de sorties culturelles d’une journée et d’un atelier informatique pour développer leurs compétences numériques.

Gabriel-Henri THEULOT