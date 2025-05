Election législative partielle – 5e circonscription de Saône-et-Loire : "Sans union, la gauche de nouveau le dindon de la farce !"

Dans un contexte de très forte abstention – à peine un électeur sur trois s’est déplacé - la gauche se retrouve éliminée dès le 1er tour, et doit appeler, comme trop souvent, à faire barrage contre le Rassemblement National et son projet mortifère, dont le candidat est arrivé en tête.

Contrairement à 2024, où la candidate du Nouveau Front Populaire était arrivée en deuxième position, et avait pu proposer une véritable alternative, sociale et populaire, les divisions de la gauche n’ont eu qu’une conséquence : appeler au barrage « républicain », en soutenant, officiellement ou non, le candidat LR soutenu par Monsieur PLATRET…

Quelle réussite pour celles et ceux qui ont, au prétexte de vouloir « élargir la base électorale », favorisé cette division en refusant de respecter les accords du NFP, et préféré tenter une aventure purement personnelle qui n’aura en réalité rapporté aucune voix supplémentaire aux forces de gauche.

L’APRES 71 s’étonne que le candidat socialiste, arrivé en 3e position, plus de 7 points derrière le second qualifié, avec moins de 17% des voix, puisse « se féliciter » d’un tel résultat, et croire que ce n’est « qu’un début ». Rappelons au Parti socialiste dont les instances ont validé cette candidature dissidente, que 17% de 33% des inscrits, cela fait… 5.61% des inscrits. Voilà ce que représente réellement cette candidature qui se voulait la plus rassembleuse. Il n’y a malheureusement pas de quoi être fier ni enthousiaste.

L’heure est désormais au rassemblement et à l’union autour d’un projet clair, et en rupture avec les politiques néolibérales menées depuis maintenant 8 ans par MACRON, avec la complicité, voire le soutien de l’extrême-droite.

L’unité, si elle ne suffit pas, reste une condition essentielle à la gauche si elle veut gagner les prochains combats qui s’annoncent difficiles. Il en va de la responsabilité de chacun à œuvrer pour maintenir l’unité des forces de progrès. Se compter c’est bien, œuvrer pour l’union et gagner, c’est mieux !

C’est en ce sens que l’APRES 71 travaillera en vue des prochaines échéances, dont les municipales de mars 2026.

Pour L’APRES 71, Catherine AMARO et Arthur GAUTHERIN, référents départementaux