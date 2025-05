Billard Club Chalonnais - Ludovic ROCH qualifié pour la Finale de France à l'Américain Nationale 1

City Game à Bègles pour le Sud

BC1935 à Schiltigheim pour le Nord

Ce fut un gros week-end de compétition où les organismes et le mental ont été mis à rude épreuve pour nos 64 joueurs qualifiés via les ligues et TN N1. 4 jours 4 épreuves. Les 12 premiers du général de chaque zone sont qualifiés pour la Finale de France.

A Bègles, le 1er jour, Ludovic ROCH se classe 5ème au jeu de la 14/1 ce qui constitue un bon démarrage.

Le lendemain, notre Chalonnais prend la 9ème place au jeu de la 8.

Pendant la 3ème journée de compétition, Ludo contre-performe au jeu de la 10 en occupant une 17ème place ce qui le met en danger au classement général, ainsi que pour la qualification à la Finale de France.

Heureusement, notre Chalonnais se reprend bien le lendemain et accède à la 5ème place au jeu de la 9.

A l’issue de ces 4 journées éprouvantes et des parties très disputées, notre Chalonnais Ludovic ROCH termine à la 8èmr place du chassement général et se qualifie pour la Finale de France Américain en Nationale 1.

Dans le même temps, à Chalon/saône, nos Chalonnais disputaient une Finale de Bourgogne Franche Comté à l’américain. A l’issue de la journée, notre Chalonnais Lionel BEZILLE est déclaré Champion de Ligue devant sa collègue Séverine LAUGERE ;

Le lendemain, toujours à Chalon/saône, nos Chalonnais – Séverine LAUGERE, Frédéric LAMY et Kevin VEJUX - étaient engagés par équipe pour disputer la 1èreFinale Départementale à l’Américain. Ils cèdent en Finale face à l’équipe de Champagnat.