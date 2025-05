La médaille de bronze, ça se fête !

Sacrés pirates chambériens !

En effet, il s'en est fallu de peu pour que le CAC décroche la médaille d'argent du 8 masters au Championnat de France d'aviron qui a eu lieu à Mâcon, début mars.

Samedi 17 mai, Fabrice Moreau, le président du CAC, a donné rendez-vous à quelques membres du club au réceptif de la Base nautique Adrien Hardy pour fêter une belle 3ème place.

Ce rendez-vous était aussi, pour le président, «l'occasion de faire le point en mi-saison et féliciter le bateau», comme nous l'explique Fabrice.

«On finit les régates départementales, régionales et de la Zone Sud-Est», poursuit le président. Les bassins les plus proches utilisés par le club sont le Bassin de Mâcon, celui du Lac d'Aiguebelette, du Creusot et, plus rarement, celui de Vichy.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati