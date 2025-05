5 ceintures noires de plus au KARATHAÏ Chalon

Ce sont cinq ceintures noires 1er dan de plus en Karaté Full Contact, que le club chalonnais peut désormais compter dans ses rangs.

Maître Christophe et Ilan, Rivière Jérôme, Dafri Walid et Xiong Tommy (âgé de 17 à 48 ans) ont réussi l'examen comportant plusieurs unités de valeurs :



- shadow boxing

- attaque et riposte

- travail au sac

- sparring...



Félicitations pour leur réussite, à eux de continuer car comme on dit au club : le chemin ne fait que commencer !



Prochaines échéances :

-Open de Saône et Loire karaté contact ce samedi au dojo de St-Marcel.

-Passage de grades pour les 2ème dan et plus à Chagny le 29 juin.

Renseignements sur www.karathai.fr