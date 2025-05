La Maîtrise Chalonnaise Saint Charles à la rencontre du monde économique

Mardi matin, le collège Saint Dominique de Chalon-sur-Saône a accueilli une «Rencontre Dirigeants» un peu particulière, mêlant business et culture. À l’initiative de la Maîtrise Chalonnaise Saint Charles et Dynabuy Ce rendez-vous a rassemblé 45 professionnels et chefs d’entreprise du bassin chalonnais, venus partager un moment d’échange, de réseautage… et de musique.

Au cœur de cette matinée conviviale : une ambition commune. Celle de faire rayonner le territoire, à travers l’exceptionnel parcours de la Maîtrise, chœur d’enfants âgés de 7 à 15 ans, qui se produit en France et à l’international lors de tournées, festivals et concerts de haut niveau.

« Nos jeunes chanteurs sont de véritables ambassadeurs culturels de la région. Mais pour continuer à leur offrir cette ouverture au monde, nous avons besoin de soutien », a souligné l’équipe pédagogique, qui œuvre chaque jour à former ces artistes en herbe.

Un joli témoignage de Mélina, ancienne élève maitrisienne désormais en cursus Bachelor en communication, très timide enfant, est revenu sur son parcours et ses découvertes de pays comme les États-Unis, la Grèce... De vraies valeurs, et une famille que l'on garde tout au long de sa vie, a-t-elle pu confier.

La Maîtrise lance ainsi un appel aux entreprises locales désireuses de devenir partenaires de cette aventure artistique et humaine. En soutenant le chœur, les sponsors contribuent non seulement à la formation de jeunes passionnés, mais aussi au rayonnement culturel de la Bourgogne bien au-delà de ses frontières.

Un moment fort, placé sous le signe de l’engagement, de la jeunesse et de l’excellence

D'autres rendez-vous professionnels sont prévus pour toujours plus de partages tout au long des années .