Les jeunes archers chalonnais du CFAC (Compagnie des Francs Archers Chalonnais) maintiennent le Cap en catégorie U13

Ce samedi 17 mai, à Autun, se tenait la 3ème manche du challenge 'Jeunes Débutants'. Deux jeunes archers chalonnais ont pris part à ce concours réalisant une nouvelle fois de belles performances.

En effet, après 3 concours (Gueugnon, Bourbon et Autun), depuis le début de l’année, Laly Backmann victorieuse à Gueugnon et 2ème à Bourbon-Lancy s'est hissée de nouveau sur la plus haute marche du podium ce weekend dernier à Autun et Bastien Marchand-Lejeune victorieux à Bourbon a pris position sur la 3ème marche du podium.

Sur les trois concours les jeunes chalonnais totalisent 5 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze (en attendant la 4ème manche).

Sincères félicitations à D. Toutin (responsable et aux coachs de ces deux jeunes archers) !

