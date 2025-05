L’histoire vraie d’IRMA, la mascotte de chez SUMA Chalon

C’est là que Carole Beugnet (directrice adjointe chez SUMA Chalon) la voit pour la première fois. En vacances dans la région, Carole ne pouvait pas fermer les yeux sur cette petite boule de poils, si fragile et pourtant si calme. Elle s’approcha, doucement, et la chienne ne recula pas. Le lien se créa, immédiatement, instinctivement.

Carole, décide alors de recueillir la chienne et entame dès le lendemain les démarches pour tenter de retrouver ses propriétaires. Heureusement, l’animal était pucé, ce qui permit rapidement d’obtenir les informations essentielles. Elle s’appelait Irma, alors âgée de 9 ans, et elle avait bel et bien une famille. Mais l’appel téléphonique resta sans réponse, comme le second, le troisième... Les propriétaires furent cependant localisés. Ils avaient lancé un appel sur les réseaux locaux pour retrouver Irma, puis avaient quitté leur lieu de vacances pour rejoindre le nord de la France, sans elle…

Le contact enfin établi, ils annoncèrent qu’ils ne souhaitaient pas récupérer la chienne, sans autre raison que la distance. Irma était seule… mais elle n’était plus abandonnée. Désormais, elle avait trouvé Carole.

Il n’est jamais trop tard pour une nouvelle vie

Renversement de destin pour cette petite chienne. Une seconde chance. Carole, bouleversée par l’attachement réciproque qui s’était déjà tissé, ne pouvait pas envisager de se séparer d’Irma. Pourtant, une question de taille – bien que la taille d’Irma ne semblait pas être un problème – se posait : comment allait-elle l’emmener partout, jusqu’à son travail ?

Carole travaille chez SUMA Chalon, un grand groupe automobile où rigueur rime avec engagement et esprit d’équipe. Convaincre de faire une place à Irma ne serait pas une mince affaire. Mais après quelques discussions et beaucoup de sourires conquis, Irma fut officiellement acceptée. Et pas seulement tolérée : adorée.

Dès ses premiers pas dans les bureaux de SUMA, Irma conquit les cœurs.

La chienne qui a conquis une entreprise

Depuis ce jour, Irma est devenue la mascotte du groupe. Tantôt à l’accueil pour saluer les visiteurs, tantôt lovée dans un coin pendant les réunions d’équipe, quelquefois sur les photos de groupe, faisant le tour des bureaux, et recevant toujours une caresse.

Les collaborateurs la connaissent tous, lui parlent, la chouchoutent. Sa simple présence apaise les tensions, fait sourire, réchauffe les journées chargées.

Carole, elle, ne cache pas son émotion quand elle parle d’Irma.

Trois ans après cette rencontre inopinée sur un parking dans le Sud, Irma, 12 ans le 21 mai, est toujours là. Fidèle. Présente. Choyée.

Elle n’a pas seulement trouvé une maison, elle a conquis une entreprise. Et elle rappelle chaque jour, à tous ceux qui croisent son regard, qu’il n’est jamais trop tard pour un nouveau départ. Une rencontre, le hasard, peuvent être une promesse d’avenir.

Irma, la mascotte du groupe SUMA Chalon, est la preuve vivante que parfois, les plus belles histoires commencent par un acte de tendresse spontané.

Nathalie DUNAND

[email protected]