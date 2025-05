Espace des Arts : 'Immaqaa', le spectacle de cirque à ne pas manquer !

Mer 21 mai. — 20h GRAND ESPACE

Jeu 22 mai. — 20h GRAND ESPACE

Lueur diffuse et silencieuse, immensité glacée, où mystère et magie se confondent, l’Arctique, ce Nord magnétique attire et repousse. Mathurin Bolze décide de s’y rendre pour collecter images, sons d’ambiance et d’animaux. Découvrant une histoire d’explorateurs partis en 1897, dont on retrouve journal de bord et photos en 1930, il en fait le ressort dramatique d’Immaqaa, « peut-être » en inuktitut. Une restitution poétique où les corps glissent, disparaissent, mettent leur pas dans des traces très anciennes, ou font apparaître des failles et des craquements. Mathurin Bolze, qui renoue pour l’occasion avec Philippe Le Goff, compositeur et explorateur, livre une pièce pour sept interprètes. Entre portés acrobatiques, envolées, suspensions et dislocations audacieuses, ils font naître une puissante dynamique, une tectonique des plaques fragile et dangereuse comme un iceberg, l’endroit qui nous aimante.

