Retour en images sur l'opération «Mon Sang Pour les Autres»

C'était l'opportunité de sauver des vies grâce à un geste simple et rapide. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour donner son sang, il faut avoir plus de 18 ans et peser plus de 50 kg.

À l'occasion de la collecte «Mon Sang Pour les Autres», 119 personnes se sont présentées dans les anciens locaux de la Banque de France de Chalon-sur-Saône samedi 17 mai 2025 pour donner leur sang, dont 32 personnes qui poussaient la porte du don pour la première fois. Au total, 100 personnes ont été prélevées. L'opportunité de sauver des vies grâce à un geste simple et rapide.

Organisée par l'Établissement français du sang (EFS) en collaboration avec les Rotary clubs Chalon Saint-Vincent et Chalon Bourgogne Niépce, cette collecte Mon sang pour les autres a été déclenchée dans un moment compliqué où les réserves de sang sont très faibles.

«Nous avons besoin de remplir tous les créneaux pour remplir toutes les poches», livre une responsable de l'EFS.

Pour donner, il faut avoir plus de 18 ans, se présenter à la collecte avec un document d'identité et peser plus de 50 kg. Un questionnaire sur son état de santé est à remplir par le donneur et un médecin valide, ou non, la capacité de la personne à donner son sang. Le prélèvement dure ensuite entre 5 et 10 minutes et une collation est proposée juste après.

Ce temps convivial est aussi le moment privilégié pour inciter les primo-donneurs à renouveler leur geste citoyen.

Comme pour les éditions précédentes des collectes «Mon Sang pour les Autres», c'est l'Amicale des Donneurs du Sang Bénévole de Chalon-sur-Saône qui a assuré la collation et la surveillance des donneurs après le don.

«Nous avons mis à disposition l'ancienne Banque de France et c'est dans ce cadre que les donneurs se sont présentés pour accomplir le geste qui sauve : un grand merci à eux», déclare Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Le but de cette opération est de sensibiliser au maximum les donneurs et celles et ceux qui aimeraient se lancer en mêlant le don de sang à un bon souvenir. Pour Charlène Laurin, Miss Saône-et-Loire 2025 et marraine de «Mon Sang pour les Autres», le donneur doit «retenir cette action et entraîner ses proches à faire la même chose. Cette cause est devenue silencieuse, mais elle a toujours pour finalité d'aider les malades et sans le don de sang, on n'avance plus».

Le besoin est permanent, surtout lors du mois de mai où les nombreux jours fériés font des centres de dons des endroits déserts. Le besoin quotidien à l'échelle nationale correspond à 10 000 poches de sang. Chiffre parfois difficile à atteindre, car seulement 4 % de la population susceptible de donner participe aux collectes de sang.

En France, chaque département organise au moins une fois par an cet événement, mais devenir donneur reste possible dans tous les Établissements français du sang et durant toute l'année. «Le but est d'assurer l'autosuffisance sur tout le territoire français en ayant tout ce qu'il faut pour tout le monde», nous explique Claude Mennella, à l'initiative de l'opération.

Étaient également présentes, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, et Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati