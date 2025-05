Chalon-sur-Saône : succès de la 1ère édition de la course des garçons de café

Un événement organisé par UNIH 71 (Union des métiers de l’Hôtellerie et de la restauration). Le photoreportage de tous les participants !

Mercredi 21 mai à partir de 15 heures, au Centre ville de Chalon-sur-Saône, plus précisément Place du Théâtre angle rue aux Fèvres, se déroulait la ‘Course des Garçons de Café’ hommes et femmes organisé par UNIH 71.

Les 80 participants venant de tout le département y compris du Grand Chalon étaient répartis en trois catégories :

Professionnels,

Apprentis / stagiaires

et demandeurs d’emploi.

Sur un parcours balisé et sécurisé avec un départ de la place du théâtre, les concurrents qui portaient un plateau contenant, une bouteille de sirop pétillante, un café, un verre d’eau et une soucoupe avec un croissant devaient descendre la rue aux Fèvres, remonter la Grande Rue, tourner sur la rue du Saint Vincent, traverser la place Saint Vincent et revenir par la rue aux Fèvres jusqu’à la place du théâtre où les attendait un public venu nombreux.

Cet événement était dirigée d’une main de maitre par Patrick Revoyre et sa fille Marion tous deux accompagnés par Romain Babillon (French Speak Connexion) à l’animation sonorisation.

Lors de cet événement, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs…

Clin d’œil à Benoit Leguay Conrard, Président de l’association des commerçants de la Citadelle accompagné de Laura Colas, Secrétaire de l’association.

Clin d’œil aux élèves d’Emiland Gauthey

A Didier Pommey,

A un concurrent qui a renversé son plateau,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B