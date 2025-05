Un week-end entre soleil et ciel couvert en Saône et Loire

Météo France prévoit une nette accalmie ce weel-end. Le ciel couvert et les intempéries devraient céder leurs places au soleil et à des températures repartant à la hausse. Les maximales attendues dans le week-end devraient stationner autour des 21°c. L'amélioration sera franche à compter de ce vendredi avec un joli soleil annoncé sur la Saône et Loire.