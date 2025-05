LEGISLATIVES - 5e circonscription de SAÔNE ET LOIRE - Pour Eric Ciotti, " voter Arnaud Sanvert, c'est un choix de clarté pour la France"

Eric Ciotti connait bien Chalon sur Saône, pour être venu régulièrement à l'invitation de Gilles Platret, chacun vouant pour l'autre une sympathie idéologique difficile à mettre de côté. Interrogé d'ailleurs sur le soutien de Gilles Platret à Sébastien Martin, Eric Ciotti s'est contenté de dire "Gilles Platret s'est perdu", ne désespérant pas "le voir revenir dans le camp national". Le patron de l'UDR s'est presque amusé de "constater ce que le maire de Chalon disait sur son soutien du moment", sans vouloir en dire plus.

"C'est le bal des faux-culs"

Avec sa sémantique singulière, Eric Ciotti a pointé les responsabilités de chacun dans la situation "que traverse la France". "C'est un message de clarté que je suis venu dire ici face à l'ambiguité des alliances contre-nature. J'ai fais le choix de l'alliance avec le RN, de briser ce cordon sanitaire, pour rejoindre tout ceux qui aiment la France et qui veulent la redresser".

"On est dans un moment de crise majeure, il faut s'unir pour répondre à la souffrance des Français. Le déclin est de la responsabilité de tout ceux qui nous gouvernent et de ceux qui soutiennent Sébastien Martin. On est dans un choix, celui de continuer le déclin de la France et l'alliance de la honte avec LFI qui soutient l'adversaire d'Arnaud ou pas".

"Le choix de la clarté et des convictions et des valeurs ou celui de l'alliance LR_LFI" martèle Eric Ciotti pour le chemin de la vraie alternance. Voilà ce qui se joue dimanche, l'Amour de la France".

Le patron de l'UDR a martelé sa dialectique à l'égard de tout ceux qui soutiennent le Président de la République, et en premier chef la droite républicaine "qui siège dans le gouvernement. Des otages d'un système, qui ont les pieds et les mains liés. Voter Arnaud, c'est voter pour la France qui se redresse pour la future alternance".

Laurent GUILLAUMÉ