LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Voter Arnaud, c'est voter l'honnêteté, votez l'autre ...vous comprendrez" lance Eric Michoux

On savait que la tension entre Eric Michoux et Sébastien Martin n'était pas au beau fixe depuis quelques temps, mais la sortie du député Eric Michoux ce mercredi après-midi à Chalon, en présence d'Eric Ciotti, devrait rajouter de l'huile sur le feu. "Je connais les deux mais Arnaud est un homme de volonté et d'engagement. D'ailleurs, c'est le seul député vu à Epervans pendant que j'étais maire" a lancé Eric Michoux avant de pointer Sébastien Martin, "on peut raconter ce qu'on veut mais Arnand est un homme de terrain. Il sait ce qu'est le travail et ce n'est pas donné à tous. Les gens aiment sa simplicité".

"Sébastien Martin c'est quelqu'un du centre. J'en veux pour preuve la médaille du mérite nationale décernée par Jacqueline Gourault. Il aurait pu demander à être décoré par quelqu'un de droite mais il l'a refusé. Un centre macroniste qui s'acquoquine avec une tambouille malsaine pour contrecarrer Arnaud".

"25% des votes soit - de 6 % des gens, c'est loin d'être un raz de marée sa candidature" a rajouté Eric Michoux, visiblement bien remonté contre le Président du Grand Chalon avant de décocher de nouvelles flêches, "je connais bien le personnage, et je comprends qu'il veuille partir parce que l'agglomération du Grand Chalon va mal. Si cela allait bien, on n'aurait pas de problèmes à boucler les budgets. Voter Arnaud, c'est voter l'honneteté, votez l'autre et vous comprendrez" a conclu le député de la 4e circonscription de Saône et Loire. C'est dire l'ambiance du moment entre les deux hommes.

Laurent GUILLAUMÉ