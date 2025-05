LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Dimanche 25 mai 2025, retirons un député RN de l’Assemblée Nationale !" appelle Franck Charlier - Secrétaire fédéral PS de Saône et Loire

En plaçant le binôme socialiste Clément Mugnier et Isabelle Louis en 3ème position, avec 17% des voix, les électeurs et électrices de la 5ème circonscription de Saône et Loire ont démontré à quel point leur candidature était espérée et attendue.

Il s'agit de la première élection partielle depuis la dissolution où la gauche ne s’effondre pas — au contraire, nous progressons, portés par un programme local et concret, au service de notre territoire.

Ce résultat marque l'attente de nos concitoyens d'une gauche constructive, soucieuse de répondre dès maintenant à leurs préoccupations et difficultés.

Au nom de la Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire, un grand merci !



Pour autant, le second tour opposera, Arnaud Sanvert (RN) à Sébastien Martin (Divers Droite, enfin divers...).



Il est de notre responsabilité de faire en sorte d'avoir, dimanche prochain, un député RN de moins à l'Assemblée Nationale.

Sans aucune ambiguïté, la Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire appelle au barrage républicain.

Franck Charlier

1er secrétaire fédéral de Saône-et-Loire

Photo Info-chalon.com