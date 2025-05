Le prochain festival des Nuits Cajun aura lieu à Buxy les 14-15 juin.

Pour la 29è fois, des centaines de festivaliers vont cette année encore se rassembler dans la charmante ville Bourguignonne de Buxy (71) à l'occasion du festival des Nuits Cajun, un événement unique en France, consacré aux musiques et danses Cajun de Louisiane.



Renseignements et réservations : 06.08.53.88.75 / [email protected]



Les Nuits Cajun 2025 en résumé :



°10 heures de bal/concert Cajun - Zydeco - Tex Mex (3 groupes le samedi et 3 groupes le dimanche)

°4 heures de stages de danses gratuits le samedi après-midi et le dimanche matin

°dîner cajun le samedi soir (limité à 100 places - sur réservation - 12€)

°buvette et petite restauration en permanence

°stand de vente de CDs et DVDs



La programmation :

BLUE BAYOU

BAL DE MAISON

CAJUN EXPRESS

FLAMMES D’ENFER

MAMAN ROULAILLE

MOONSHINERS



.

SAMEDI 14 JUIN 2025 (salle des fêtes)

14:00 - 16:00 : stages de danses gratuit

19:00 : repas cajun (facultatif, 12€, sur réservation)

20:30 : bal / concert avec MAMAN ROULAILLE, CAJUN EXPRESS, BLUE BAYOU

DIMANCHE 15 JUIN 2025 (salle des fêtes)

10:00 - 12:00 : stages de danses gratuit

15:00 : bal / concert avec FLAMMES D’ENFER, MOONSHINERS, BAL DE MAISON

TARIFS :

repas cajun : 12€ (facultatif, sur réservation)

samedi soir : 20 € (enfants gratuit)

dimanche après-midi : 18€ (enfants gratuit)

les stages de danses sont gratuits



Par leur côté « musique traditionnelle évolutive », mi-folklore mi-rock (l’accordéon et le violon sont généralement soutenus par une solide section rythmique à base de guitare électrique, basse et batterie), la musique Cajun (musique des Blancs du Sud de la Louisiane) et sa cousine la musique Zydeco (musique des Noirs) génèrent un capital sympathie important et sont actuellement en expansion rapide au niveau mondial. Ces musiques, avant tout festives et surtout inter-générationnelles, donnent lieu à des Festivals très prisés et fréquentés dans le monde entier et, en France, les Nuits Cajun ne dérogent pas à la règle.

HISTORIQUE DU FESTIVAL

La première Nuit Cajun eut lieu sous un chapiteau, à St Léger-sous-Beuvray, par une belle nuit d’été 1994. Cette année-là, un seul groupe était au programme, les régionaux mais néanmoins déjà très connus Blue Bayou, qui enchantèrent une foule compacte estimée à 500 personnes ! La seconde édition eut lieu au même endroit, avec cette fois trois groupes (français) à l’affiche. Le succès fut tel que le chapiteau se révéla vite trop petit…

C’est à l’occasion de l’édition 1996 que les Nuits Cajun (nouvelle appellation officielle, puisqu’une soirée supplémentaire était inaugurée le vendredi) émigrèrent à Saulieu. Cette migration fut salutaire, puisque avec environ 2000 personnes, la fréquentation doubla par rapport à l’année précédente…

Les années suivantes virent se succéder sur la scène du festival le gratin des groupes Américains et Européens.

Le festival est désormais organisé à Buxy depuis 2024.

UN PEU D’HISTOIRE

La musique Cajun est la musique des Blancs du Sud de la Louisiane. La musique Zydeco est la version Noire de cette même musique. Au départ, au début du siècle, ces deux musiques n’en formaient qu’une, connue sous le nom de « Musique en Français », puisque la Francophonie est la caractéristique première de cette région. A cette époque, Blancs, Noirs et Indiens vivaient en bonne harmonie et dans une extrême pauvreté. Tous partageaient un fonds culturel commun introduit en Louisiane par les premiers immigrants Acadiens, chassés du Canada par les Anglais à partir de 1755.

C’est la découverte du pétrole dans cette région et le début de son exploitation aux alentours des années 20 qui a provoqué les premiers bouleversements : les « Petits Blancs » se sont rapidement américanisés et enrichis. Grâce aux nouvelles voies de communication, ils se sont ouverts aux cultures des Etats voisins, notamment à celle du Texas. Leur musique s’en est trouvée très influencée par la musique « Country » et le « Western Swing », alors que celle des Noirs n’a pratiquement pas évolué jusqu’au début des années cinquante, avec l’invention par le célèbre Clifton Chenier du style Zydeco.

D’un point de vue purement technique, les Blancs accentuent volontiers les temps 1 et 3 de cette musique à 4 temps, tandis que les Noirs accentuent plutôt les temps 2 et 4, lui donnant ainsi un caractère plus « Bluesy » et aérien.

Aujourd’hui, grâce à ces deux musiques appréciées dans le monde entier, la Louisiane connaît un « boom » économique et culturel sans précédent : le tourisme musical est devenu la première source de revenus de l’Etat. Des artistes comme Zachary Richard ou C.J. Chenier sont connus et reconnus internationalement, alors que des dizaines d’autres, déjà très célèbres en Amérique du Nord, rêvent d’exporter leur talent dans le reste du monde …